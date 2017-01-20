Вашингтон, 20 января, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Уходящий американский президент Барак Обама опубликовал прощальные сообщения в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание Обамы

«Было честью в моей жизни служить вам. Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком», — скромно сообщил Обама, а затем пообещал «не останавливаться» и попросил читателей верить в изменения, так как сам он верит в способность читающих его сообщения «осуществлять какие-то перемены».

Напомним, 20 января в столице США Вашингтоне проходит официальная церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа.