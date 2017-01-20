В одном из домов пригорода Парижа произошел взрыв
Париж, 20 января, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В одном из домов, расположенных в пригороде Парижа, произошел взрыв, сообщает BFMTV.
Дмитрий Налбандян. Париж. Сена. 1956
По предварительной информации, в результате взрыва два этажа здания получили серьезные повреждения. Жители трех прилегающих домов эвакуированы.
Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. Не исключено, что причиной взрыва могла стать утечка газа.
На месте происшествия работают пожарные и полицейские.