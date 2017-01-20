Париж, 20 января, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В одном из домов, расположенных в пригороде Парижа, произошел взрыв, сообщает BFMTV.

Дмитрий Налбандян. Париж. Сена. 1956

По предварительной информации, в результате взрыва два этажа здания получили серьезные повреждения. Жители трех прилегающих домов эвакуированы.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. Не исключено, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

На месте происшествия работают пожарные и полицейские.