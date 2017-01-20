Всеволожск, Ленинградская область, 20 января, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Несколько любителей зимней рыбалки оказались в угрожающем для жизни положении, когда их отрезало от берега Ладожского озера образовавшейся в ледовом поле трещиной. Рыбаков спасли сотрудники МЧС, после чего спасенные были оштрафованы.

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Как сообщило ГУ МЧС России по Ленинградской области, ЧП с рыбаками произошло около 14:00 вблизи населенного пункта Коккорево Всеволожского района — как раз в этом месте в годы войны начиналась ледовая Дорога жизни.

Прибыв на место, спасатели обнаружили рыбаков на расстоянии 300 метров от берега. В операции были задействованы сотрудники МЧС и местной администрации, всего 16 человек и 6 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке. Проведение работ осложняло наличие торосов, нагромождение обломков льда.

В 17:20 спасательная операция на акватории Ладожского озера успешно завершилась. «Спасатели Ленобласти доставили на берег в удовлетворительном состоянии семь рыбаков-любителей», — отметили в ГУ МЧС по 47-му региону.

В отношении доставленных на берег людей представителями администрации совместно с сотрудниками госинспекции по маломерным судам было составлено шесть административных протоколов.

Согласно закону Ленобласти от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», за нарушение запрета о выходе на лед на рыбаков будет наложен административный штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 января вблизи южного берега Ладожского озера под лед провалился автомобиль, выехавший на замерзшую поверхность водоема. Двое находившихся в машине мужчин погибли.