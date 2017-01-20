Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. После трагических новостей из Сирии о новых фактах разрушения археологических памятников Пальмиры особое звучание приобретает работа над созданием ландшафтно-архитектурной модели древнего города, которую ведут петербургские ученые. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН, сотрудники которого обследовали наследие Пальмиры.

ИИМК РАН Пальмира

Напомним, по сообщениям западных СМИ, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) уничтожили фасад знаменитого Римского Театра и Тетрапилон в Пальмире, которую они вновь захватили 11 декабря 2016 года.

Как напомнила заместитель директора ИИМК РАН, руководитель экспедиции в Пальмиру Наталья Соловьева, в сентябре 2016 года петербургская экспедиция провела наземную фиксацию и аэрофотосъемку объектов древнего поселения. Такое полномасштабное исследование было предпринято впервые в истории этого памятника ЮНЕСКО.

Археологи и топографы провели визуальный осмотр и аэрофотосъемку на площади 13 кв. км и на трех разных высотах с использованием беспилотного летательного аппарата «Грифон-12», предоставленного фирмой «Геоскан».

Итогом этой работы стали более 20 тыс. снимков и трехмерная модель, с которой сняты геопривязанный ортофотоплан памятника и высотная модель. Пространственное разрешение фотоплана оказалось значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков.

Таким образом, Россия оказалась на сегодняшний день единственным обладателем самой актуальной фиксации современного состояния Пальмиры. Это позволит планировать будущие восстановительные работы в городе-памятнике. Результаты работы могут быть переданы в дар Сирийской Арабской Республике.

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Сейчас петербургские специалисты являются обладателем бесценных данных и работают над созданием трехмерной ландшафтно-архитектурной модели древнего памятника.

«3D-модель, над которой работают сотрудники ИИМК РАН, может быть использована реставраторами сразу после освобождения Пальмиры. К великому сожалению, восстанавливать придется уже гораздо большее число разрушенных современными варварами объектов», — с горечью констатировала Наталья Соловьева.

По ее словам и Римский Театр, и Тетрапилон, о разрушении которых сообщают СМИ, ранее уже подвергались реставрации. Так, к началу XX века Тетрапилон имел в своем составе только одну оригинальную колонну, с тех пор остальные были отреставрированы.

«После сегодняшних новостей выполненная аэрофотосъемка и 3Д-модель приобретают особое значение — они могут оказаться последней фиксацией всемирно известных архитектурных объектов Древней Пальмиры», — резюмировала руководитель экспедиции в Пальмиру Наталья Соловьева.

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