Курган, 20 января, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Аэропорт «Курган» ежеквартально проводит учения совместно с медициной катастроф, МЧС, МВД, ГИБДД, прогнозируя сценарий чрезвычайных ситуаций и отрабатывая совместные действия с силовиками в случае ЧП. С момента образования аэропорта в 1998 году по 2016 год ни одной внештатной ситуации в аэропорту не случилось. В прошлом году произошло попадание птицы в силовую установку самолета, но на дальнейший полет воздушного судна это не повлияло, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор аэропорта «Курган» Дмитрий Коваленко.

Семён Гончаров Аэропорт «Курган»

Аэропорт не отвечает за собственность авиакомпании

Напомним, вопрос об обеспечении бесперебойной работы гражданских аэропортов обострился после аварийной посадки 4 января самолета, у которого оторвалось шасси, на взлетно-посадочную полосу калининградского аэропорта «Храброво». Полоса оказалась заблокирована для других воздушных судов. У служб аэропорта не оказалось необходимой техники для того, чтобы эвакуировать аварийный самолет. Это привело к задержке отправки и приема десятков рейсов, сотни пассажиров в течение двух суток не могли вылететь к местам назначения.

Калининградской прокуратурой установлено, что в нарушение действующего законодательства взаимодействие между представительствами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» с администрацией аэропорта «Храброво» было организовано ненадлежащим образом. В частности, пассажиры недостаточно информировались о периодах задержек рейсов, их причинах и о возможности получать горячее питание. Кроме того, температура воздуха в здании аэропорта не соответствовала положенной норме.

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В курганском аэропорту достаточно спецтехники, чтобы справиться с подобной ситуацией, уверяет директор Дмитрий Коваленко, правда не раскрывает подробности из-за режимности объекта. Ряд экспертов утверждает, что аэропорт вообще не при чем в таких ситуациях, как сложилась в «Храброво». Своей многомиллионной собственностью авиакомпания должна была заниматься сама. Воздушный кодекс России жестко регламентирует задачи аэровокзалов, аэродромной технической обслуживающей организации и авиакомпании на земле, как отдельных юридических лиц. Есть 241 приказ Минтранса, поясняющий, кто за что деньги получает, но его недостаточно, чтобы урегулировать взаимоотношения авиационных юрлиц должным образом. В калининградском случае аэропорт вообще не должен был вмешиваться в происходящее. Единственный минус — холод в аэровокзале.

В Кургане аэродромом, его взлетной полосой, освещением и прочей безопасностью, как выяснилось, занимается «Аэронавигация Урала», аэровокзалом — ОАО «Аэропорт Курган». На сегодня аэропорт «Курган» работает с «ЮТэйр», которая совершает ежедневные рейсы в Москву и обратно, а также с авиакомпанией «Ямал», работающей в направлениях Сочи и Симферополь. О аэропорте, как добросовестном партнере, к примеру, говорит факт, что основной заказчик услуг порта — авиакомпания «ЮТэйр» выдала сертификат, который подтверждает, что «Курган» достиг 100% регулярности по итогам 2016 года. Документ свидетельствует о том, что аэропорт полностью выполнил обязательства перед авиакомпанией по наземному обслуживанию самолетов, и задержек вылетов по вине курганского предприятия не произошло.

«По закону аэропорт в контакт с пассажирами не вступает. Организацией размещения и питания пассажиров занимается авиакомпания. Она же несет ответственность за своих пассажиров. Аэропорт может нести ответственность только в том случае, если это предусмотрено отдельным договором», — пояснил директор аэропорта «Курган» Дмитрий Коваленко.

Этот ответ относится и к происшествию в аэропорту «Курган», когда его сотрудники 15 ноября отказались сажать на борт пассажира в инвалидном кресле при регистрации на рейс Курган-Москва. Аналогичный инцидент произошел в августе 2016 года с инвалидом-иностранцем, покидавшим Зауралье после лечения в Илизаровском центре. Сотрудники аэропорта, как выяснилось, действовали по инструкции: совершить посадку после подтверждения авиакомпанией наличия такого пассажира. Амбулифт, стоимостью 10 млн рублей, аэропорту не по карману. И работал бы он раз в неделю, говорят в аэропорту.

Воздушный порт «Курган» готовится к масштабной реконструкции

В аэропорту «Курган» признают, что Зауралью не хватает международного транспортного узла и рейсов по России. Ограниченное число рейсов сдерживает развитие туризма в области, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Курганские промышленные предприятия тоже заинтересованы в перевозке грузов авиатранспортом. О развитии инфраструктуры аэропорта для тесного сотрудничества говорилась на недавней встрече губернатора Алексея Кокорина с генеральным консулом Великобритании Мартином Феннером.

Распоряжением премьера РФ Дмитрия Медведева от 20 апреля 2016 года международный аэропорт «Курган» утвержден в статусе федерального значения. Но работает на минимуме мощности из-за несоответствии аэровокзала заявленным статусам.

Директор аэропорта ОАО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко сообщил, что реконструкция аэропорта и взлётно-посадочной полосы, намеченные на 2018 год, уже начались. Процесс идет постепенно. В январе прошлого года прошло утверждение схемы расположения всех необходимых подразделений государственных служб в здании обновленного аэровокзала для таможенного поста. Есть план и проект реконструкции интерьеров здания аэровокзала, которое должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к аэропортам с международным статусом. Схема перепланировки утверждена. Следующий этап — строительство. Инвестиции в организацию пункта пропуска в аэропорту города Кургана составят более 150 миллионов рублей. Все затраты берет на себя основной акционер ОАО «Аэропорт Курган» группа компаний «Аэрофьюэлз». Реконструкция позволит предоставить порядка 60-ти новых рабочих мест. Сейчас в аэропорту Кургана трудится 160 человек.

Также будет проведен капитальный ремонт всего объекта, построен новый терминал грузового назначения. Развитие аэропорта включено в реестр инвестпроектов, что даст возможность компании пользоваться льготами при уплате налогов и рассчитывать на господдержку.