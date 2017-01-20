Бишкек, 20 января, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Власти Киргизии тратят на финансирование нужд системы здравоохранения лишь 2,7% от общего объема валового внутреннего продукта. Об этом заявила депутат киргизского парламента Альфия Самигуллина сегодня, 20 января, в ходе брифинга с журналистами, пишет ИА «АКИpress».

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Парламентарий отметила, что по данному показателю республика отстает от всех других стран, и добавила, что правительство каждый год урезает расходы на этот раздел социальной сферы.

Слова народной избранницы в интервью «Вечернему Бишкеку» подтвердил руководитель общественного совета Минздрава Киргизии Айбар Султангазиев, сообщивший, что в 2017 году государство снизило расходы на сферу здравоохранения на 370 млн сомов (316 млн рублей).

«Вместе с тем сокращается поток денежных средств со стороны международных организаций. В частности, Глобальный фонд в этом году уменьшает финансирование программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом до $5 млн (порядка 296,8 млн рублей), а с 2018 года и вовсе прекратит выделение средств. Все это может создать проблемы с закупкой жизненно необходимых лекарств нуждающимся», — подчеркнул он и добавил, что киргизские чиновники закупают медикаменты по завышенным в несколько раз ценам.

Также Альфия Самигуллина заострила внимание на том, что правительство Киргизии не выделило деньги на закупку оборудования для проекта по раннему выявлению наследственных заболеваний у младенцев.

«Эта госпрограмма должна была охватить 100% новорожденных. К сожалению, средств в бюджете не нашли. На запуск программы требовалось 40 млн сомов (около 34,2 млн рублей)», — цитирует депутата ИА «K-news».

По мнению народной избранницы, плачевная ситуация складывается и в кадровой сфере — медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку квалифицированных врачей и медперсонала. Причиной тому служат плохие условия оплаты труда.

«Наш мединститут — кузница, инкубатор кадров для ближнего зарубежья, стран СНГ и Европы. Врачи из Киргизии также работают в Катаре, не говоря о Турции. Даже медсестры там работают. А мы из-за низких зарплат теряем новых выпускников. Для кого наш институт существует? Для заграницы», — констатировала она, пишет ИА «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии действует более 1800 государственных медицинских учреждений, в том числе: 142 больницы, порядка 700 центров семейной медицины и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов.

В стране насчитывается около 12 тыс. врачей и 40 тыс. других медработников, при этом дефицит медицинских кадров, согласно официальным данным, составляет порядка 20%. Зарплаты врачей колеблются в пределах от 5 тыс. до 9 тыс. сомов (от 4,3 тыс. до 7,7 тыс. рублей) в месяц.