Женева, Швейцария, 20 января, 2017, 15:23 — ИА Регнум.



Kudatotam.ru Пальмира

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила 20 января новые разрушения, учиненные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Пальмира, сообщает Le Figaro.

Разрушения, информация о которых появилась 20 января, она назвала «военным преступлением и громадной потерей для сирийского народа и человечества».

Напомним, сирийский город Пальмира был вновь захвачен боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 декабря 2016 года в результате продолжавшихся около двух недель боев, в которых приняли участие, по разным данным, более 5000 членов группировки.