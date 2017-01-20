В ЮНЕСКО осудили разрушение боевиками ИГИЛ памятников в Пальмире
Женева, Швейцария, 20 января, 2017, 15:23 — ИА Регнум.
Kudatotam.ru
Пальмира
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила 20 января новые разрушения, учиненные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Пальмира, сообщает Le Figaro.
Разрушения, информация о которых появилась 20 января, она назвала «военным преступлением и громадной потерей для сирийского народа и человечества».
Напомним, сирийский город Пальмира был вновь захвачен боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 декабря 2016 года в результате продолжавшихся около двух недель боев, в которых приняли участие, по разным данным, более 5000 членов группировки.