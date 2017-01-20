Волгоград, 20 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Весной текущего года главную статую мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде — Родину-мать — полностью огородят строительными лесами и защитной сеткой. Специалисты приступят к капитальному ремонту монумента, рассказала начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольга Марценюк.

Missis87 Скульптура «Родина-мать зовет»

Ремонтные работы для внушительного сооружения крайне необходимы, так как началось отслоение бетона снаружи. Внутренние конструкции также нуждаются в ремонте — проект предполагает замену всех 99 стальных канатов, которые придают устойчивость монументу, сообщает портал V1.ru.

Министерство культуры России готово выделить для реставрации Родины-матери 2 млрд рублей. Сметная документация уже направлена на экспертизу, затем будет определен подрядчик.

На время работ монумент огородят лесами, которые будут повторять его форму. Однако жители и гости города все же смогут любоваться скульптурой — на видеоинсталляции. Завершить работы планируется к лету 2018 года, когда в Волгограде начнутся игры чемпионата мира по футболу.