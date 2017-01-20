Москва, 20 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала договор между Россией и Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Shliahov Карта-флаг Абхазии

Договор подписан 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге. Он регламентирует отношения по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы. Обе стороны обязуются на основании соответствующего запроса выдавать друг другу лиц, находящихся на территории другого государства, для исполнения приговора за уголовные преступления в соответствии с законодательством обеих сторон.

Документом определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Договор представляет большую актуальность, поскольку множество граждан Абхазии отбывает наказание в российских учреждениях исполнения наказания, также как и граждане России отбывают наказания в соответствующих учреждениях Абхазии, отметил замглавы Минюста Максим Травников. По его словам, речь идет о 20 гражданах России, отбывающих наказание в Абхазии, и 186 гражданах Абхазии, отбывающих наказание в России.

Деньги на реализацию договора уже предусмотрены в бюджете Минюста и ФСИН, добавил он, дополнительных средств не потребуется.