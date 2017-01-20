Дамаск, 20 января, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Центральной темой предстоящих переговоров с оппозицией будет прекращение огня на территории Сирии. Вопрос об отставке и досрочных выборах президента страны подниматься не будет, заявил президент САР Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

Kremlin.ru Башар Асад

По словам Асада, и отставка главы государства, и его избрание являются вопросами национальными и касаются каждого жителя Сирии. Они не подлежат обсуждению со стороной оппозиции или другим государством.

«Это сирийский вопрос, связанный с конституцией. Дата выборов или досрочное их проведение не на столе переговоров сейчас», — отметил он и добавил, что возможность создания какого-либо переходного правительства также не предусмотрена конституцией.

Башар Асад напомнил, что, являясь главой государства, он не покинул страну, когда она столкнулась с кризисом. По его мнению, обязанность президента в такой ситуации — решить проблемы и уже тогда сказать, намерен он оставаться на своем посту или покинуть его. Тогда же и народ Сирии сможет высказать свое мнение на этот счет.