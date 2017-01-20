Москва, 20 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В 2016 году доходы федерального бюджета составили 13,46 триллиона рублей (или 100,7% к утвержденному годовому объему), расходы — 16,43 триллиона рублей (100,1% от плана на год)., сообщили в Минфине России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Федеральной налоговой службой в бюджет в январе-декабре 2016 года было перечислено 6 трлн 918 млрд 369,7 млн рублей, Федеральной таможенной службой — 4 трлн 397 млрд 640,0 млн рублей, другими федеральными органами — в сумме 2 трлн 143 млрд 490,8 млн рублей.

Дефицит бюджета-2016 составил 2,967 триллиона рублей. Первичный дефицит бюджета за январь-декабрь составил 2,346 триллиона рублей, или 2,8% ВВП.

Напомним, глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что дефицит федерального бюджета России в 2016 году составил 3,56% ВВП. Закон о бюджете на 2016 год предусматривал дефицит на уровне 3,7% ВВП (3,034 триллиона рублей). Изначально ставилась цель обеспечить дефицит бюджета РФ по итогам 2016 года на уровне 3% ВВП.