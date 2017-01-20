Москва, 20 января, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Госдума единогласно ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток», передает корреспондент ИА REGNUM 20 января. Ратификация договора существенно усилит позиции России в газовой сфере, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инвестиции составят около 7 млрд евро, отметил замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин.

Ввод в действие газопровода позволит существенно сократить транзитные риски через территории соседей. «Отмечаю существенное снижение транзитных рисков», — отметил Сентюрин.

Вместе с тем в КПРФ считают, что экономически было бы дешевле вернуть себе стабильного соседа, чем строить «Турецкий поток». «Триста лет у нас с Турцией постоянная зона нестабильности. Думаю, нам надо думать, как замириться с Украиной и пока не устоялась новая власть в Америке подумать, как Украину вернуть в наше лоно», — отметил депутат Николай Коломейцев.

Турция — это страна с которой за последние три века мы воевали восемь раз, напомнили парламентарии. Вместе с тем в Госдуме поддерживают ратификацию и считают ратификацию правильным шагом. «Мы считаем, что альтернативные пути поставки газа в Европу более чем актуальны не только для России, но и для самой Европы», — отметил в частности лидер партии Сергей Миронов.

Соглашение подписано 10 октября 2016 года в Стамбуле и регулирует вопросы проектирования, строительства и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода «Турецкий поток».

Целью соглашения является создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для осуществления поставок российского газа в Турцию, а также для транзитной транспортировки российского газа через республику в сопредельные государства.

Уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию соглашения, являются ПАО «Газпром» с российской стороны и компания «БОТАШ» — с турецкой стороны.

Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из Российской Федерации (от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год, 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 г. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного — около 200 км.

Совфед обсудит ратификацию соглашения на заседании 1 февраля.