Пальмира, Сирия, 20 января, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В сирийской Пальмире боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили фасад Римского театра, а также знаменитый архитектурный комплекс Тетрапилон. Об этом, как передает Reuters, сообщил директор департамента древностей Сирии Маамун Абдулкарим.

Bernard Gagnon Пальмира

По его словам, разрушения архитектурных комплексов, входивших в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, подтверждают снимки со спутников.

По предварительным данным, члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) разрушили исторические памятники в период с 26 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2016 г. боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате продолжавшихся около двух недель боев вновь захватили город Пальмира в сирийской провинции Хомс.

По разным данным, атаку на сирийской город осуществили более 5000 членов НВФ, имевших тяжелое вооружение и десятки единиц бронетехники.