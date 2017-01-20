Москва, 20 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Ограничение по числу квартир при выборе собственниками жилья непосредственного способа управления в многоквартирном доме предлагается отменить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Сергей Натаров (ЛДПР).

Novostroyki-ykt.ru Жилой квартал

Сейчас, согласно Жилищному кодексу, в многоквартирных домах, состоящих из более чем 30 квартир, исключается право собственников выбирать на общем собрании непосредственный способ управления домом. Законопроектом предлагается отменить ограничения по числу квартир при выборе собственниками жилья способа управления в многоквартирном доме. Такое нововведение необходимо с учетом «сложившейся сложной ситуации в сфере ЖКХ, вызванной в значительной мере деятельностью недобросовестных управляющих компаний», отмечает автор законопроекта.

Непосредственное управление многоквартирным домом имеет ряд преимуществ для жильцов — коммунальные ресурсы жители оплачивают напрямую поставщикам, без посредников, полномочия по управлению общим имуществом остаются у собственников, кроме того, не возникает расходов на оплату услуг по управлению общим имуществом, указывает депутат Госдумы.