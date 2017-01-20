Москва, 20 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Следовавший из аэропорта «Внуково» (Москва) в Краснодар самолёт Ту-134 из-за внезапно обнаруженной разгерметизации вернулся в аэропорт вылета, передаёт Life.

Fedor Leukhin Самолет

Возвращение самолёта произошло через сорок минут после взлёта. Во «Внуково» воздушное судно благополучно село. Начался технический осмотр Ту-134.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января депутат Государственной думы лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует запретить ночные полёты и посадку самолётов при ухудшении погодных условий. Это нужно сделать из соображений безопасности.

«Мы много раз говорили и будем настаивать — надо запретить ночные полеты. Почему людей не жалеют?» — сказал политик.