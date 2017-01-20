Москва, 20 января, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с 2019 года может начать поставки в войска модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Форпост». Об этом сегодня, 20 января, руководители УЗГА доложили министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, который совершает рабочую поездку в войска Центрального военного округа (ЦВО).

Mil.ru На Уральском заводе гражданской авиации

«Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства», — подчеркнули представители предприятия.

Глава военного ведомства проверил ход выполнения заводом заданий в рамках Гособоронзаказа.

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Форпост» предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата. Первые испытания беспилотников «Форпост» состоялись в январе 2012 года.

В 2015 году замглавы военного ведомства Юрий Борисов заявлял, что в течение 5−10 лет Минобороны планирует закупить около 30 таких комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны заслушал командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.

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Напомним, 19 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу побывал с рабочей поездкой в войсках Южного военного округа (ЮВО), где проходил оперативно-мобилизационный сбор руководства Вооруженных сил РФ. Затем Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО).