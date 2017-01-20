Экс-генподрядчику «Зенит-Арены» предъявили претензии на 11,4 млрд рублей
Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга предъявили претензии на 11,4 млрд рублей группе компаний «Трансстрой». Об этом, как передает RT, сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов.
По его словам, финансовые претензии касаются контракта по строительству нового стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове, который ранее строили входившие в группу подрядчики.
«Власти Санкт-Петербурга выставили претензии «Трансстрою» на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков, — сказал Морозов. — Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2016 г. Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 4 иска к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском острове, компании «Инжтрансстрой-СПБ», которая входит в корпорацию «Трансстрой».
Как следовало из картотеки арбитражных дел, исковые заявления были зарегистрированы на общую сумму 3 млрд 740 млн рублей.
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