Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга предъявили претензии на 11,4 млрд рублей группе компаний «Трансстрой». Об этом, как передает RT, сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов.

Igor3188 Зенит-Арена

По его словам, финансовые претензии касаются контракта по строительству нового стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове, который ранее строили входившие в группу подрядчики.

«Власти Санкт-Петербурга выставили претензии «Трансстрою» на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков, — сказал Морозов. — Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2016 г. Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 4 иска к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском острове, компании «Инжтрансстрой-СПБ», которая входит в корпорацию «Трансстрой».

Как следовало из картотеки арбитражных дел, исковые заявления были зарегистрированы на общую сумму 3 млрд 740 млн рублей.

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