Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО вместе со специалистами Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, предположительно, установили причину зловонного запаха, на который жаловались несколько дней назад жители населенных пунктов вблизи полигона опасных химических отходов «Красный Бор».

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Как сообщили в Росприроднадзоре, на бетонной площадке у корпуса №122 (ранее использовался для хранения отходов 1-го класса опасности), в груде металлолома найдены две бочки объемом приблизительно 2 кубометра каждая.

«От одной из них исходил едкий химический запах, напоминающий метил (этил)меркаптан. Запах ощущался не только при непосредственном нахождении возле емкости, но и на расстоянии более 50 метров», — отметили в надзорном ведомстве.

Факт обнаружения бочек зафиксирован, отобраны пробы отходов и промышленных выбросов, идет их лабораторное исследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в ГУ МЧС России по Ленинградской области поступили жалобы на запах газа на территории города Никольское Тосненского района. Запах ощущался и в других населенных пунктах вблизи полигона. При этом установлено, что никаких утечек газа на территории района не было. После этого под подозрение попал полигон «Красный Бор».

Специалисты Росприроднадзора выезжали на полигон в ночь с 16 на 17 января, специалисты аккредитованной лаборатории отбирали пробы воздуха и отходов, слитых в котлован №67, в котором захоронены отходы неорганического состава.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря.