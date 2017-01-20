Бишкек, 20 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В парке Победы в столице Киргизии состоялся митинг-реквием, посвященный Дню прорыва блокады Ленинграда. Об этом сегодня, 20 января, сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек.

Kgz.rs.gov.ru Участники митинга-реквиема в Бишкеке

Участие в мероприятии приняли члены общественного объединения «Киргизское общество блокадников Ленинграда», посол России Андрей Крутько, представители руководства Октябрьской райадминистрации, а также горожане, школьники и студенты местных высших учебных заведений.

По словам секретаря общества блокадников Светланы Аристовой, эта памятная дата в стране отмечается ежегодно, даже несмотря на то, что участников тех событий в Киргизии осталось совсем немного, пишет ИА «24.kg».

«Мы хотим эстафету исторической памяти передать молодому поколению. Сегодня блокадники будут читать стихи, чтобы детям показать образец их мужества, духа, вдохновения, нравственности и патриотизма», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что блокада Ленинграда немецкими войсками началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск произошло полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Более 600 тысяч ленинградцев во время блокады умерли от голода, холода и болезней или же погибли врезультате немецких артобстрелов и авиабомбардировок.

Согласно официальным данным, на территории республики проживают около 820 участников Великой Отечественной войны, порядка 3970 тружеников тыла, 9 трудармейцев, 30 блокадников Ленинграда (всего в Киргизию из блокадного Ленинграда были эвакуированы около 16 000 человек), 29 бывших малолетних узников концлагерей и 18 вдов ветеранов Великой Отечественной войны.