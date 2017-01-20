Президентский Ил-96 отремонтируют в Воронеже
Воронеж, 20 января, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) займется ремонтом обшивки самолета Ил-96−300 ПУ (М1) — борта «№1». Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные, размещенные на сайте госзакупок.
ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента РФ разместил два тендера на работы по ремонту президентского Ил-96−300. Первый лот (размещен 29 декабря) — на «выполнение ремонтных работ в части устранения вмятины на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора на воздушном судне Ил-96−300 ПУ (М1) №96 021», стоимость контракта — 277 тыс. 270,50 рублей. Второй лот — на «выполнение ремонтных работ в части устранения вмятины на обшивке 6-й секции предкрылка левой плоскости крыла на воздушном судне Ил-96−300 ПУ (М1) №96 021», стоимостью 118 тыс. 713,90 рублей.
На оба лота было подано по одной заявке — от Воронежского авиазавода. Таким образом, ВАСО стал единственным претендентом на исполнение контракта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что повреждения, полученные президентским самолетом, не связаны с нештатной ситуацией.
ПАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100, европейского концерна Airbus, Ан-148 украинской сборки, Ил-76МД-90А.
Ил-96−300 — дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет, производится на ВАСО. В 1992 году получил межгосударственный сертификат летной годности Госавиарегистра (№22−96−300 АР МАК) на право пассажирских перевозок. Первый рейс Ил-96−300 состоялся 14 июля 1993 года.