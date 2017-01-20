Воронеж, 20 января, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) займется ремонтом обшивки самолета Ил-96−300 ПУ (М1) — борта «№1». Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные, размещенные на сайте госзакупок.

E233renmei Самолёт Ил-96 Президента России

ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента РФ разместил два тендера на работы по ремонту президентского Ил-96−300. Первый лот (размещен 29 декабря) — на «выполнение ремонтных работ в части устранения вмятины на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора на воздушном судне Ил-96−300 ПУ (М1) №96 021», стоимость контракта — 277 тыс. 270,50 рублей. Второй лот — на «выполнение ремонтных работ в части устранения вмятины на обшивке 6-й секции предкрылка левой плоскости крыла на воздушном судне Ил-96−300 ПУ (М1) №96 021», стоимостью 118 тыс. 713,90 рублей.

На оба лота было подано по одной заявке — от Воронежского авиазавода. Таким образом, ВАСО стал единственным претендентом на исполнение контракта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что повреждения, полученные президентским самолетом, не связаны с нештатной ситуацией.

ПАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100, европейского концерна Airbus, Ан-148 украинской сборки, Ил-76МД-90А.

Ил-96−300 — дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет, производится на ВАСО. В 1992 году получил межгосударственный сертификат летной годности Госавиарегистра (№22−96−300 АР МАК) на право пассажирских перевозок. Первый рейс Ил-96−300 состоялся 14 июля 1993 года.