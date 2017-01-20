Ростов-на-Дону, 20 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум.

Футболисты «Ростова» возвращаются на несколько дней домой. Сбор в Абу-Даби (ОАЭ) завершился на мажорной ноте. Со счётом 3:1 жёлто-синие выиграли контрольный матч у «Хэнань Цзянье» из Китая. Об этом ИА REGNUM 20 января сообщили в пресс-службе донской команды.

Vk.com/fcrostov Тренировка ФК «Ростов»

Отправили мячи в ворота соперников Александр Бухаров, Дмитрий Скопинцев и Александр Ерохин. Защищал ворота «Ростова» в этот раз Евгений Гошев. Первый контрольный матч также увенчался успехом жёлто-синих. «Ростов» победили «Аль-Хиляль» со счетом 4:0. Ворота футбольной дружины оставил «сухими» Никита Медведев.

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Вместе команда соберется уже 25 января. В этот день в Турции начнется второй зимний сбор. К тренировочному процессу присоединится украинский нападающий Марко Девич. Соглашение с форвардом было подписано на дня, договор рассчитан на 1,5 года.

Как ранее пообещал тренер жёлто-синих Дмитрий Кириченко, условия для игроков на втором сборе максимально приблизят к «боевым». И это неудивительно, ведь уже 16 февраля «Ростов» примет у себя дома чешскую «Спарту». Команду из Праги на ростовском стадионе «Олимп-2» преданные поклонники не поддержат, так как дружину Дисциплинарный комитет УЕФА наказал за беспорядки в Милане.

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