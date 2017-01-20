Вашингтон, 20 января, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В относительно недалеком будущем на Земле произойдет катастрофическое повышение уровня Мирового океана. К такому выводу пришли ученые из США и Ирландии, сопоставив значения температуры и уровня океана в древности и сегодня. Итоги их работы опубликованы в журнале Science.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

По мнению исследователей, уровень океана значительно вырастет в течение нескольких сотен или тысяч лет, то есть в ближайший, по геологическим меркам, период. Ученые сравнили имеющиеся в распоряжении сведения о температуре и уровне океана, характерные для текущего времени и для последнего крупного межледникового периода (от 116 до 129 тыс. лет назад).

Тогда поверхность Мирового океана имела почти ту же температуру, что и сегодня, однако уровень воды превышал современный на 6−9 метров. При этом в начале межледниковья, то есть около 129 тыс. лет назад, уровень океана соответствовал значениям 1870−1889 годов.

В дальнейшем, примерно через 4 тыс. лет, значение средней температуры возросло примерно на полградуса. По мнению ученых, благодаря полученным результатам, реакция морей на глобальное потепление станет более понятной.