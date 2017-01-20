Москва, 20 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Заявление Игоря Шувалова о том, что дополнительные доходы от продажи нефти будут направлены в резервы, а Центробанк может выйти на рынок с целью покупки валюты, привели к скачку курсов доллара США и евро, аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Банк России отмечает, что ежемесячные объемы покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет», — пояснила Игнатенко.

По данным от Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране выросли на прошлой неделе на 2,35 млн баррелей, но нефть проигнорировала этот факт. Пусть падения не произошло, но и роста тоже. Так что, по ее мнению, вероятность наступления коррекции на нефтяном рынке нарастает с каждым днем.

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«А у валют появился реальный шанс к концу недели выправить существующее положение дел. Пока они выполнили задачу минимум, поднялись выше уровней закрытия прошлой недели. Дальше будет посложнее — закрепить успех: доллару выше 60 рублей, евро выше 64 рублей, тогда можно ожидать роста курсов еще на 1,5−2 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 января, биржевой курс рубля растет к доллару США и снижается к евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10:25 мск, евро вырос к рублю на 8,25 копейки и торгуется по 63,7825 рубля. Доллар США опустился к рублю на 5,75 копейки — до 59,6625 рубля. Торги проходили в диапазоне 59,57 — 59,82 рубля.