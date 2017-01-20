Москва, 20 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Уход президента США Барака Обамы с участием голливудских звезд стал настоящей трагикомедией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«За последние дни было все: слезы, истерики, гнев, растерянность, но во всем была фальшь. Завершающий постановочный акт голливудской политики развеял последние сомнения в том, что Обама и его сторонники не уважают демократию и свободу выбора граждан Америки», — отметила она.

Обама, откровенно выступавший против избранного президента США Дональда Трампа, так и не проявил уважения к выбору граждан Америки, констатировала депутат. «Его попытки вдогонку своими решениями блокировать право граждан Америки и избранного президента на новую и самостоятельную политику были демонстративными, а разного рода дезинформационные инсинуации имели цель поставить под сомнение законность самого выбора», — говорит Яровая.

«Это прецедент для США, когда уходящий президент и его команда фактически действовали в логике подрыва и дискредитации основ демократии и свободы, которые являлись предметом гордости американцев», — считает депутат.

«Слова великого Лермонтова как нельзя лучше характеризуют отношение к правлению Обамы: «Была без радостей любовь, разлука будет без печали», — заключила Яровая.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, американские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в митинге против избранного президента США Дональда Трампа около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Де Ниро назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Майкл Мур выразил мнение, что «он не продержится четыре года».