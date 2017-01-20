Москва, 20 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Праздничные новогодние каникулы в 2017 году порадовали жителей России больше, чем в предыдущем году: уровень удовлетворенности вырос с 72% до 78%. Недовольны каникулами остались 20% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Новый год

Популярность традиционных видов отдыха в новогодние каникулы-2017 снизилась: только 35% респондентов сообщили, что ходили в гости (против 53% в 2016 г.), 23% — что гуляли на природе (против 32%). Одновременно с этим за год увеличилась доля тех, кто предпочел провести праздники дома (с 20% до 27%).

В числе других развлечений: поход с детьми на представления, в кино и т.п. (18%), посещение спектаклей, концертов (13%), поездки за город (12%) и др.

В то же время трудовая активность осталась на уровне прошлого года: работать в прошедшие праздники пришлось 21% опрошенных (в 2016 г. — 20%).

Сумма средних расходов на празднование за год выросла на 17% (с 12 тыс. 148 рублей до 14 тыс. 192 рублей). По отношению к предполагаемым тратам, высказанным в конце декабря, также отмечен прирост — на 14%. На подарки близким и друзьям в среднем потрачено 5 тыс. 295 рублей, на новогодний стол — 4 тыс. 810 рублей, на турпоездки, елки, рестораны и пр. — 4 тыс. 087 рублей.

Те или иные траты совершили 97% опрошенных, и только 3% не потратили денег на празднование и каникулы.

Наиболее распространенными подарками стали парфюмерия, косметика и бижутерия (27%), конфеты, спиртные напитки (25%). В пятерку популярных подарков также вошли сувениры (15%), деньги (12%), которые по данным декабрьского опроса были наиболее желанным подарком, одежда и обувь (11%).

Опрос проведен 13−15 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.