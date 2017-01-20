Вашингтон, 20 января, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В эфире американского телеканала CNN был показан репортаж, посвящённый гипотетической гибели избранного президента США Дональда Трампа. Кто станет управлять страной, если произойдёт убийство Трампа — на этот вопрос ответили авторы репортажа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор видеоматериала — Брайан Тодд. Американский журналист представил, что не только Трамп, но и вице-президент, а также высочайшие члены конгресса вдруг погибли.

Телеканал отмечает, что в случае недееспособности или смерти президента и вице-президента на первое место встаёт спикер палаты представителей США, на второе — временный глава сената. По словам Тодда, чьи расчёты сделаны с опорой на американскую конституцию, следующими временными преемниками высочайшего поста становятся министры, причём первым — госсекретарь США.

Телеканал рассмотрел и отдельный сценарий на случай гибели Трампа в день инаугурации, то есть 20 января 2017 года. Причина в том, что Рекс Тиллерсон пока не утверждён в качестве кандидата пост госсекретаря США. В то время, как на момент вступления Трампа на высочайший пост уходящий госсекретарь Джон Керри уже сложит свои полномочия.

Уточняется, что после ухода Керри временно исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства США будет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон. Этот политик — представитель администрации уходящего президента США Барака Обамы.

Напомним, инаугурация Трампа состоится сегодня, 20 января. В этот день в ряде городов США проходят акции протеста, по некоторым данным, оплаченные заинтересованными лицами.