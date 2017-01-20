Якутск, 20 января, 2017, 09:45 — ИА Регнум. С начала 2017 года сведения о планируемом высвобождении более 2 тысяч работников предоставили 126 организаций Якутии. В январе прошлого года в республике собирались увольнять на 300 человек меньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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Больше всего сотрудников уволят из организаций АК «АЛРОСА»: с предприятия тепло-водоснабжения) (189 человек), телерадиокомпании «Алмазный край» (60 человек) и Нюрбинского ГОК (58 человек). Рабочие места также потеряют 52 сотрудника ОАО «Шахта Джебарики-Хая», филиала ОАО ХК «Якутуголь».

В режиме неполной занятости по данным на 11 января в республике трудятся 359 работников, большая часть из них находится в простое. Всего в Якутии 11 790 нетрудоустроенных жителей, вставших на учёт в службы занятости. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,4% (в 2016 году — 1,9%).

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень реальной безработицы в Якутии по данным на конец ноября 2016 года составил 7,1%, регистрируемой — 2,6%. По информации с Сахастата, если сравнивать ноябрь-2016 с аналогичным месяцем прошлого года, то рост уровня безработицы в республике составил 26%. По сравнению с октябрём, количество нетрудоустроенных жителей Якутии увеличилось на 5,3%.

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