Токио, 20 января, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ближайшее время планирует посетить Российскую Федерацию (РФ) для продвижения вопроса мирного договора, который до сих пор не подписан между странами. Об этом японский политик заявил, выступая в парламенте по случаю начала пленарной сессии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Чтобы воспользоваться удобным случаем, я совершу визит в Россию в этом году в кратчайшие сроки», — цитирует премьер-министра Японии RT.

Абэ добавил, что улучшение отношений между Токио и Москвой имеет большое значение для безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии улучшение отношений с Россией крайне важно, — говорит он. — Однако спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны между нашими странами не подписан мирный договор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по окончании Второй мировой войны мирное соглашение между РФ и Японией подписано не было. Токио претендует на четыре острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), в то время как позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, при этом суверенитет России над территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.

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