Пекин, 20 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хунань подтвердила информацию о регистрации двух новых случаев заражения человека опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп.

Acnw.com.a H7N9

Вирус был обнаружен в крови 75-летнего фермера из пригорода Чэньчжоу, который был доставлен в больницу в критическом состоянии, менее чем через 28 часов пожилой мужчина умер. Известно, что непосредственно перед заражением фермер имел прямой контакт с домашней птицей, пишет «Чжунго синьвэнь».

Второй пациент — 57-летний мужчина — находится в одной из больниц провинции в критическом состоянии. Всего с начала года на территории Хунани было зарегистрировано 13 случаев заражения птичьим гриппом, два из которых закончились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 декабря Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Фуцзянь подвердила информацию об обнаружении вируса Н7N9 в крови одного из жителей китайского города Сямэнь. Опасный вирус был обнаружен в крови 44-летнего мужчины. В настоящий момент его жизнь находится вне опасности.