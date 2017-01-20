Вашингтон, 20 января, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Избранный глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать несколько исполнительных указов сразу после официального вступления в должность 20 января, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дональд Трамп в своей первый день в Белом доме 20 января намерен подписать ряд исполнительных указов, направленных на ужесточение иммиграции, постройку стены на границе между США и Мексикой», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что избранный президент США намерен отменить некоторые указы уходящего главы государства Барака Обамы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Оппонентом миллиардера на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

19 декабря 2016 г. в США состоялось голосование выборщиков, которые подтвердили победу миллиардера.