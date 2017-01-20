Нью-Йорк, США, 20 января, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа на улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек, во главе колонны протестующих встали режиссер Майкл Мур и голливудские актеры — Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Джулиана Мур и Марк Руффало.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Первым на митинге возле небоскреба Trump Tower выступил Де Ниро. В своей речи он назвал Трампа «дурным примером» для всех Соединенных Штатов. Болдуин обратился к жителям Нью-Йорка со словами о том, что администрация Трампа — люди бесчестные, однако есть еще надежда. «Отличительной чертой ньюйоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются», — сказал актер.

Майкл Мур назвал период, который переживают США, «крайне опасным». По его мнению, станет еще хуже, чем кажется сейчас. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также присоединился к акции We Stand United («Мы вместе»), однако к жителям города с трибуны не обратился.

Выступающие также критиковали Трампа за религиозную нетерпимость, расовые предрассудки и требовали защитить права иммигрантов. Кроме того, они призывали поддержать соглашение по борьбе с изменением климата.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне. На данный момент акции протеста заявлены и в столице США — ожидается, что их будет не менее 30. Такого раньше на инаугурациях в истории США не было.