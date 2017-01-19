Мадрид, 20 января, 2017, 01:12 — ИА Регнум. 19 января на стадионе «Аноэта» был разыгран матч ¼ финала Кубка Короля между командами «Реал Сосьедад» и «Барселона». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Барселоны.

Флаг ФК «Барселона»

«Барселона» в этом сезоне настроена завоевать требл: победить в лиге, в кубке, в ЛЧ (Лига чемпионов). «Реал Сосьедад» может рассчитывать на Лигу чемпионов при наилучшем выступлении в 2017 году.

На 20-й минуте матча бразильский нападающий «сине-гранатовых» уверенно реализовал пенальти в ворота Рульи — 0:1.

Клубу из Каталонии осталось только не проиграть на своем поле в ответном матче, чтобы не вылететь из Кубка. «Реалу» необходимо будет забивать минимум 1 гол, чтобы перевести время в экстратаймы.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Ариц, Навас, Иньиго, Юри, Иллираменди, Прието, Вела, Оярасабаль, Виллиан.

«Барселона»: Силиссен, Роберто, Пике, Умтити, Динь, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

Главный арбитр матча: Гансалес Гонсалес.

Голы: Неймар (пен) 20 — 0:1.