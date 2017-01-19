Бейрут, 19 января, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о необходимости существенных иностранных инвестиций для модернизации разрушающейся инфраструктуры страны и разрешения кризиса, связанного с размещением сирийских беженцев, сообщает 19 января Reuters.

Лодочная пристань в Тире, Ливан

«В ближайшие три года Ливану потребуется от восьми до десяти миллиардов долларов новых инвестиций», — заявил Харири.

Премьер-министр Ливана заявил, что международный вклад «не пропорционален» нуждам сирийских беженцев.

Напомним, около 1 млн беженцев из Сирии, почти одна четвертая от численности самого Ливана, прибыли в страну, начиная с 2011 года. Большая часть инфраструктуры Ливана нуждается в ремонте. В 2017 году внешний долг страны по отношению к ВВП составит 115%, согласно прогнозам Всемирного банка.