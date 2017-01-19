Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 января, 2017, 20:44 — ИА Регнум. В Бразилии знаменитая певица Лоалва Браз, которая в конце 1980-х годов исполнила песню «Ламбада», погибла на 64-м году жизни. Об этом сегодня, 19 января, сообщает телеканал Globo.

Лоалва Браз в клипе группы Kaoma «Ламбада»

Сообщается, что бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро. Из горящий машины пожарные извлекли обожжённое тело Браз.

Причина возгорания автомобиля выясняется. От огня также пострадал близлежащий дом.

С 1989 по 1998 годы Браз была солисткой французской группы Kaoma, которая и выпустила легендарный хит «Ламбада».