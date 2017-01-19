Москва, 19 января, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Отказ украинских военных сообщить свои выводы российской стороне после инспекции Южного военного округа следует расценить, как нарушение общепринятых норм при проведении подобного рода проверок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Militarist.ua Шеврон на форме военнослужащего ВСУ

«Прошу прощения за такое сравнение, но украинские военные в данном случае выступили, мягко говоря, как нежданные гости, а потому могли бы выдавить из себя хоть протокольные слова благодарности за то, что их приняли, тем более что мы пошли навстречу пожеланиям Украины, хотя Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности составлен достаточно обтекаемо, и у нас была тысяча причин не допустить эту проверку», — говорит сенатор.

Украинские военные специалисты совместно с коллегами из Дании и Канады с 16 по 19 января проинспектировали военные объекты и железнодорожные станции в Южном военном округе, однако результаты проверки не предоставили, сообщают СМИ со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. По его словам, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции «категорически отказался» сообщить российской сопровождающей группе свои выводы. Как отметил Рыжков, таким образом подтвердилось «нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа», который предназначен для укрепления доверия и безопасности.

В состав комиссии вошли также представители Дании и Канады. Инспекторы побывали в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новошахтинске и Новочеркасске. Военной деятельности Вооруженных сил РФ, подлежащей предварительному уведомлению, инспекционная группа в указанных районах не обнаружила.