Стокгольм, 19 января, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Власти Швеции отказываются обнародовать какую-либо статистику преступлений, совершенных просителями убежища и мигрантами, пишет издание The Daily Caller. По информации СМИ, последние имеющиеся данные такого рода датируются 2005 годом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте

Напомним, в пик миграционного кризиса Швеция стала одной из самых популярных стран для просителей убежища из Африки и Ближнего Востока. В 2015 году в страну прибыло 163 тысячи беженцев, в 2016 их количество сократилось до 29 тысяч. Отметим также, что согласно подсчетам американского исследовательского центра Пью, Швеция является одной из стран-лидеров по доле населения, рожденного за пределами страны — 18,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года после трагедии в новогоднюю ночь в немецком Кёльне в Швеции вплыли факты того, что полиция замалчивала случаи нападения мигрантов на женщин. СМИ выяснили, что после музыкального фестиваля «We Are Sthlm» в 2014 и 2015 годах в полицию было подано как минимум 38 заявлений о сексуальных домогательствах и 2 об изнасиловании. Однако шеф полицейской группы Петер Огрен, занимавшийся охраной фестиваля, эти факты не обнародовал. Жертвами стали девочки в возрасте 11−12 лет.

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По данным Шведского национального совета по предотвращению преступлений при Минюсте страны, за последние два года на 70% возросло количество шведов, которые якобы подвергались сексуальным домогательствам. Если в 2014 году 1% жителей Швеции утверждали, что стали жертвами подобных преступлений, в 2016 их число возросло до 1,7% — 129 тысяч человек.