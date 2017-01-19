Москва, 19 января, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Первый государственный контракт о поставке техники заключен между холдингом «Вертолеты России» и Росгвардией, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех».

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ

«Вертолеты России» поставят в IV квартале 2017 года в одну из частей Росгвардии, дислоцированной в Северной Осетии, три транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ. Машины изготовят на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ принят на вооружение в 2009 году. Вертолет может оказывать огневую поддержку сухопутным войскам в бою, обеспечивать выполнение задач по охране общественного порядка и безопасности, контртеррористических мероприятий, перевозить грузы и десант. Вертолет может применяться в поисково-спасательных и эвакуационных операциях.

Ми-8АМТШ оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, а также системами ночного видения, позволяющими выполнять полеты ночью и в условиях плохой видимости, взлетать и садиться на необорудованные площадки.