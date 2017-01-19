Москва, 19 января, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду решил повторно обратиться к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с задолженностью по выплате зарплат шахтерам Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января. В комитет поступил ответ на предыдущий запрос по этой теме за подписью главы Минфина Антона Силуанова.

Ответ Минфина (стр.1)

Возможность предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации юридическому лицу средств для выплаты задолженности по заработной плате на возвратной основе, в том числе в виде бюджетного кредита, действующим бюджетным законодательством Российской Федерации не предусмотрена, говорится в письме.

Напоминается, что регион может принимать решение о создании собственного резервного фонда, средства фонда могут направляться в том числе на оказание материальной помощи гражданам. Так, «пунктом 5 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Ростовской области, утвержденного постановлением правительства Ростовской области от 6 октября 2011 г. № 36, предусмотрена возможность использования средств резервного фонда правительства Ростовской области на финансирование оказания разовой материальной помощи гражданам».

«Возможно оказание за счет средств резервного фонда правительства Ростовской области разовой материальной помощи шахтерам ГК «КИНГКОУЛ». При этом правительство РФ не располагает необходимыми полномочиями по определению направлений расходования средств резервного фонда правительства Ростовской области», — отмечается в документе.

Однако в ходе обсуждения депутаты Госдумы выразили мнение, что «данный ответ не может быть признан удовлетворительным», сообщил глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР). «Было принято решение повторно обратиться к председателю правительства Дмитрию Медведеву с тем, чтобы Минфин предложил механизм, позволяющий погасить задолженность по заработной плате гуковским шахтерам», — проинформировал он.