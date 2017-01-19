Вашингтон, 19 января, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Последние данные указывают на то, что Северная Корея ведет подготовку к новым испытаниям баллистической ракеты, заявили официальные представители США, сообщает 19 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

В КНДР было зафиксировано передвижение двух мобильных ракетных комплексов.

Напомним, сегодня, 19 января, СМИ Южной Кореи сообщили о том, что КНДР готовится к возможному тестовому запуску нового модернизированного прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.