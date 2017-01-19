Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» в 2016 году составил 13,3 млн пассажиров. Это несколько меньше показателей 2015 года, когда в «Пулково» обслужили 13,5 млн пассажиров.

Pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково подвел итоги 2016 года

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта), самыми популярными внутренними направлениями в «Пулково» в прошлом году стали Москва, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград, а зарубежными — Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Париж, Минск и Мюнхен.

В 2015 году маршрутная сеть аэропорта включала 151 направление, регулярные перелеты из «Пулково» выполняли 68 авиаперевозчиков. В течение 2016 года в маршрутную сеть добавились еще 15 направлений, в том числе 6 российских и 9 зарубежных. К регулярным полетам из Санкт-Петербурга приступили 11 новых авиакомпаний: 5 российских и 6 иностранных.

Лидерами перевозок в «Пулково» в 2016 году среди российских авиакомпаний стали «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и UTair, среди иностранных авиаперевозчиков — Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, «Эмирейтс» и Air France.

Особенно ощутимый скачок зафиксирован в авиасообщении Петербурга с КНР. За 12 месяцев 2016 года прямой пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами Китая составил 169 тыс. человек, увеличившись на 82% по сравнению с 2015 годом.

Как отмечают в управляющей компании аэропорта, в 2017 году в маршрутной сети появятся новые российские и международные направления, будет увеличена частота полетов на ряде рейсов.

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ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 года. ВВСС реализует проект реконструкции и развития аэропорта на основе соглашения о государственно-частном партнерстве без привлечения бюджетных средств. Срок действия соглашения — до 2039 года. Вместе с управлением операционной деятельностью аэропорта ключевой задачей консорциума является реконструкция и модернизация воздушной гавани.

В 2016 году аэропорт «Пулково» получил премию «Воздушные Ворота России» как лучший инновационный проект, а также как лучший среди крупнейших аэропортов России, по результатам голосования пассажиров. Международный совет аэропортов (ACI) признал воздушную гавань Санкт-Петербурга лучшей в Европе по качеству обслуживания пассажиров.