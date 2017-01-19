Хельсинки, 19 января, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни прокомментировал в интервью американскому телеканалу CNBC слова нового президента США Дональда Трампа о том, что НАТО — это устаревшая структура. По мнению Сойни, альянс является «краеугольным камнем» европейской системы обороны и безопасности.

Флаг Финляндии

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии указал на важность укрепления «европейских структур обороны, безопасности и внешней политики». Как отмечает американское издание, Сойни также подчеркнул, что Россия остаётся насущной проблемой для Финляндии, так как страны имеют общую границу протяженностью 1340 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете The Times заявил, что у НАТО есть проблемы — это устаревшая организация, страны-члены которой больше не платят то, что должны платить. По его словам, лишь пять стран из 28, в том числе Великобритания, платят за оборону столько, сколько нужно.

Напомним, в октябре этого года Финляндия и США подписали декларацию о намерениях в сфере оборонного сотрудничества. Ранее стало известно о том, что в 2017 году в столице Финляндии Хельсинки будет создан центр по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и государства Прибалтики. Задачей нового центра станет повышение готовности Европейского союза отражать киберугрозы. Кроме того, 11 стран-участниц намерены таким образом укрепить сотрудничество с НАТО.

Финские власти неоднократно заявляли о том, что страна не намерена вступать в НАТО, но оставляет за собой такую возможность.

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