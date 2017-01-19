Москва, 19 января, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Несмотря на заявления властей о будущих валютных интервенциях, в ближайшие недели можно ждать снижения курса российской валюты до 58 рублей за доллар. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 января вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя рост курса доллара на фоне слов вице-премьера Игоря Шувалова о возможности покупки валюты со стороны ЦБ.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

«Заявления Игоря Шувалова — лишь первый залп в войне, которую могут объявить правительство и Центральный банк игрокам, которые ставят на укрепление российской валюты. После отстраненной от рыночных колебаний позиции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной слова первого вице-премьера вызвали шок. Однако эмоциональная реакция не продлится долго», — считает эксперт.

По его словам, анонсированный Шуваловым подход к снижению долгосрочной волатильности рубля еще предстоит разработать, а поэтому рубль «будет дальше следовать за котировками цен на нефть, которые в ближайшее время, вероятно, возобновят тренд на повышение». «Поэтому курс доллара, который подскочил к 60 рублям, может в ближайшие недели опуститься ниже 58 рублей, а евро, в определенный момент подорожавший до 64 рублей, — ниже 62 рублей.

У ЦБ есть другие инструменты влияния на курс валют, помимо интервенций, отмечает Вернер. «В ближайшее время можно ждать повторения подобных сегодняшней вербальных интервенций, но более действенным шагом может стать понижение ЦБ ключевой ставки, которое в сложившихся условиях может произойти раньше II квартала 2017 года», — предполагает эксперт.

Ранее в ходе торгов на ММВБ доллар существенно подорожал, пробив отметку в 60 рублей и вернувшись к состоянию на 11 января, а евро подорожал на 72 копейки и укрепился до 64 рублей. Таким образом, биржа отреагировала на заявления вице-премьера Игоря Шувалова о возможности покупки валюты Банком России. «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — заявил Шувалов Bloomberg. При этом, по его словам, правительство и Банк России выработают общие подходы к снижению долгосрочной волатильности курса рубля. В течение января 2017 года рубль постепенно укреплялся к доллару на фоне роста цен на нефть.