Кишинёв, 19 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон признал, что $0,5 млрд молдавского долга за российский газ и около $6 млрд. приднестровского газового долга являются «общим долгом Молдавии». Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил по итогам состоявшихся в Москве переговоров с руководством «Газпрома».

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«Газпром», по словам Додона, не разделяет долг Приднестровья и Молдавии, и в настоящее время прорабатываются возможные варианты погашения этого долга. «Есть определенные наметки, как выйти из этой ситуации. На сегодняшний день долг правобережья — около 500 млн долларов. Долг левобережья — около 6 миллиардов долларов. Нужно понимать, что весь этот долг — более 6,5 млрд долларов — общий долг Молдовы», — сказал Додон.

По его словам, молдавская часть долга может быть покрыта за счет части активов, которые находятся в пользовании «Молдовагаза», но не в уставном капитале. А по Приднестровью, отметил молдавский президент, «вопрос решить на данном этапе мы не сможем, его нужно рассматривать в контексте приднестровского урегулирования».

ИА REGNUM отмечает, что власти Молдавии не признают приднестровский долг за газ, утверждая, что это долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», а поскольку контрольный пакет «Молдовагаза» контролируется самим «Газпромом», то «Газпром» должен эти деньги сам себе.

Отметим, что собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР. В результате был накоплен долг, достигающий около $6 млрд.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не раз выступало за такое разделение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдова-газ» на «Тираспольтрансгаз».