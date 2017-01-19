Кишинёв, 19 января, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Власти Молдавии не допустят расторжения соглашения об ассоциации с ЕС, и более того, намерены ускорить его внедрение. Об этом заявил исполнительный координатор правящей в Молдавии коалиции, лидер Демпартии и фактический руководитель республики Владимир Плахотнюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

Комментируя сделанные в Москве заявления президента Молдавии Игоря Додона о намерении денонсировать соглашение об ассоциации ЕС, Плахотнюк сказал, что «соглашение хорошее, оно уже дало и будет давать плоды». «Мы не только будем блокировать любые попытки денонсации Соглашения об ассоциации, но и ускорим процесс его внедрения, чтобы блага от реализации документа почувствовало как можно больше людей», — добавил он.

Плахотнюк подчеркнул, что «у Молдавии один вектор внешней политики — европейский». «Эту истину необходимо повторять с высоко поднятой головой в любом зарубежном визите, так как наша страна не имеет права на противоречивые сигналы во внешней политике», — подвел итог лидер правящей коалиции.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип в свою очередь сказал, что заявления Додона не будут иметь никакого практического эффекта в Кишиневе, а правительство «не одобрит «никакого вмешательства в соглашение об ассоциации с ЕС», которое является «стратегической опорой» деятельности нынешней власти. «Европейский путь Республики Молдова остается неизменным», — сказал премьер.

По его словам, соглашение приносит пользу стране и гражданам — к примеру безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь, выделяемая Евросоюзом и другими европейскими донорами. «Если граждане не почувствовали в полной мере эту поддержку, это не вина Европейского Союза, а молдавских властей, которые использовали эти деньги не совсем эффективно», — добавил премьер-министр.

Филип добавил, что заявленное Додоном намерение подписать меморандум с Евразийским экономическим союзом также останется на уровне политических деклараций, поскольку это не может быть реализовано без парламента и правительства.

Премьер также выступил против проведения переговоров в формате ЕС — Россия — Молдавия по поводу Соглашения об ассоциации. «Хочу уточнить, что на встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым я заявил, что не считаю целесообразной дискуссию в формате Россия-ЕС-Молдова. У нас существуют отношения с ЕС, и они являются двусторонними, также у нас есть другие отношения — с Россией, и они также являются двусторонними», — сказал премьер.

Он добавил, что «верит в хорошие отношения Республики Молдова и Российской Федерации и в разблокирование экономических отношений посредством диалога с Россией». «У нас состоялась очень хорошая дискуссия с президентом Путиным в конце прошлого года, и я очень обрадовался, что и в этот раз он подчеркнул необходимость диалога с нашим правительством, имея в виду ограниченные полномочия президента по важным темам внешней политики», — заключил Павел Филип.

Лидер входящей в правящую коалицию Либеральной партии Михай Гимпу со своей стороны заявил, что цель Додона — «вернуть нас в объятия тех, кто нас оккупировал». «Как мы видим, Москва не дремлет и слезам не верит. Она работает внимательно и терпеливо. Ее финальной целью является возврат к СССР в любой другой форме», — считает Гимпу. Над выполнением этой задачи, по его словам, работает «русская тройка» — Додон-Красносельский-Путин.

В свою очередь экс-кандидат в президенты, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что заявления Додона в Москве являются частью его согласованной политической игры с Плахотнюком. По ее словам, показательно, что вместо борьбы с коррупцией, бедностью, миграцией, а также Плахотнюком и созданной им системой, Додон решил бороться с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Плахотнюк, в свою очередь, получает возможность «стать национальным героем и главным защитником европейского вектора». «Этот цирк нам еще дорого обойдется», — добавила Санду.