Давос, Швейцария, 19 января, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Украина все-таки готова покупать российский газ. Причем деньги для этого у Киева есть. Основная проблема для возобновления поставок сейчас касается юридического аспекта. Об этом сегодня, 19 января, на экономическом форуме в Давосе заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович РИА Новости.

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Он отметил, что Европейская комиссия постоянно проводит консультации и с российской, и с украинской сторонами. В частности, Шефчович сообщил, что часто общается с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. Так, с российской стороны есть достаточно четкая позиция: Россия готова поставлять на Украину свой газ при необходимости.

«Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого», — заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу.

В конце прошлого года, когда по инициативе европейской стороны состоялись трехсторонние переговоры в формате ЕС — Россия — Украина, Москве и Киеву не удалось достигнуть компромисса по поставкам газа этой зимой, хотя стороны были к этому близки, напомнил Шефчович. Он сказал, что в настоящее время есть один вопрос, который обсуждают стороны. Это юридический вопрос. Он чувствителен и для России, и для Украины из-за приближения решения Стокгольмского арбитража, подчеркнул вице-президент.

Украина прекратила закупать российский газ в конце 2015 года. По сути, сейчас Киев закупает тот же газ из РФ, но не напрямую, а через страны ЕС. По мнению украинской стороны, для этого имеются экономические обоснования: так российский газ обходится дешевле. Однако позже представители «Нафтогаза Украины» признались, что последнее время это не так.

Как писало ИА REGNUM, что ранее российская сторона не раз высказывала обеспокоенность из-за недостаточной заполненности украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ). В заполнении их Украина стала отставать еще летом. Так, по состоянию на начало ноября 2016 года заполненность украинских газовых хранилищ составляла около 46% от общего объема. Глава «Газпрома» Алексей Миллер при этом не раз отмечал, что недостаточное заполнение ПХГ может создать риски для поставок российского газа через Украину в ЕС.

И все же руководство компании «Нафтогаз Украины» со своей стороны не раз заверяло, что запасов голубого топлива достаточно для удачного прохождения отопительного сезона даже в условиях низких температур. По подсчетам главы компании Андрея Коболева, отбор газа не должен превышать ежесуточного показателя в 50 млн кубометров. Планировалось, что при отборе не более 50 млн кубометров газа в сутки к концу сезона в хранилищах должно остаться 8 млрд кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы. Однако уже на начало января из-за резкого похолодания отбор газа из украинских ПХГ достигал чуть ли не 90 млн кубометров в день. Отметим, что отопительный сезон на Украине завершится только 15 апреля.

Осознавая все транзитные риски российского топлива через Украину, в конце прошлого года ЕК одобрило увеличение мощностей трубопровода Opal (не проходит через Украину), по которому поступает газ из РФ европейским покупателям. Против этого решения выступают Украина и Польша, утверждая, что это увеличивает энергозависимость европейцев от России.

Напомним также, что с 1 января одна из крупнейших энергокомпаний Европы, французская Engie начала поставки газа на Украину. С начала года в украинскую газотранспортную систему поступило 3,9 млн кубометров газа. Согласно данным французской компании, ежедневный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн кубометров. Газ на Украину импортируется с территории Польши через газоизмерительную станцию Германович.