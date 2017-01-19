Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Метростроевцы Санкт-Петербурга завершили проходку тоннеля от строящейся станции «Беговая» к строящейся станции «Новокрестовская», которая появится на намывной территории рядом со стадионом «Зенит-Арена». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Смольного.

Metrostroy-spb.ru Проходческий щит «Метростроя»

После этого тоннелепроходческий щит «Надежда» отправится к действующей станции «Приморская», завершая продолжение третьей, Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена.

Строительство новой ветки метро, от Васильевского острова через Крестовский остров в Приморский район, стало одним из этапов подготовки Санкт-Петербурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Вадим Александров отметил, что с момента начала работ тоннелепроходческий щит прошел от «Беговой» к «Новокрестовской» более 3 км пути. Часть нового тоннеля прошла под водной акваторией.

После планового ремонта щит «Надежда» начнет проходку в сторону станции «Приморская». «Уверен, метростроевцы выполнят свое обещание, и уже летом проходческие работы на Невско-Василеостровской линии будут закончены», — заявил губернатор Георгий Полтавченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство метро к «Зенит-Арене» тормозят проблемы с грунтом

Напомним, к Чемпионату мира по футболу 2018 года «Метрострой» должен построить перегон от «Приморской» до «Беговой» («Улица Савушкина») с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая появится на намывной территории у стадиона «Зенит-Арена». Проходка от стартового котлована началась 3 декабря 2015 года.

Как отмечают в Смольном, завершить все строительно-монтажные работы на продолжении Невско-Василеостровской линии планируется в феврале 2018 года.