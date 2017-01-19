Москва, 19 января, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области распорядился, чтобы все комнаты отдыха личного состава в воинских частях были оснащены мультимедийными техническими средствами, интернетом и позволяли ли бы организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно, сообщили в Минобороны РФ.

Mikhail Klimentyev Сергей Шойгу

«Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми», — сказал Шойгу.

По словам министра, отдых военнослужащих должен быть разнообразным и насыщенным.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 19 января, прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа (ЮВО), где проходит оперативно-мобилизационный сбор руководства Вооруженных сил РФ.