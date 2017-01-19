Москва, 19 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Наиболее популярной у москвичей моделью среди кроссоверов и внедорожников стал Nissan X-Trail. За прошедший год продажи автомобиля выросли на 14,5% и составили 4611 единиц, сообщает агентство «Автостат».

Automachi.com Nissan X-Trail

Компактный кроссовер Renault Duster занял второе место в рейтинге столичного сегмента SUV. Эта модель была продана в количестве 4522 единиц, это на 28,5% больше, чем годом ранее. Третья позиция — у кроссовера Toyota RAV4, его приобрел 4141 москвич (+28% к 2015 году).

Четвертое и пятое место в сегменте заняли Nissan Qashqai (3620 шт.; +74%) и KIA Sportage (3374 шт.; +15%). В десятку лидеров попали автомобили Hyundai Creta, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser, KIA Sorento и Mitsubishi Outlander. В целом в 2016 году объем продаж в сегменте SUV в Москве составил 87,7 тыс. единиц. Это на 2,5% больше, чем годом ранее.