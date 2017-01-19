Москва, 19 января, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Обращение ряда крупнейших российских банков к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование, касающееся перевода всех бюджетных средств (в том числе зарплат и пенсий) на платежную карту «Мир», привлечет внимание общественности и вызовет волну дискуссий по двум весьма серьезным проблемам, связанным с функционированием новой национальной платежной системы «Мир», заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, намерения депутатов Госдумы, инициировавших сам закон и последующие поправки к нему, вполне понятны: государство опасается, что в случае нового витка обострения отношений с Западом и ужесточения антироссийских санкций, Россию могут отключить от международных платежно-расчетных систем, таких как Visa и Master Card. Если такое произойдет, то это станет катастрофой для миллионов российских граждан и создаст значительные проблемы в выплатах им пенсий, зарплат и иных пособий, которые переводятся предприятиями и государственными учреждениями на банковские карты», — сказала эксперт.

«Но, с другой стороны, пока тенденции к ужесточению антироссийских санкций не наблюдаются, и, наоборот, по всей видимости, в Европе и особенно в США после инаугурации нового президента наметится тенденция к ослаблению санкций. В сравнении с банковскими картами Visa и Master Card, которые получили широкое распространение в России, карты системы «Мир» пока еще не сильно востребованы физлицами. По данным Национальной системы платежных карт, в России в 2015—2016 годах на карты Visa приходилось почти 48% всех выпущенных в России банковских карт, а на Master Card — свыше 49%. Таким образом, число пользователей карт системы «Мир» пока еще едва дотягивает до 3% всех выпущенных банковских карт в России», — привела цифры Мильчакова.

Таким образом, по ее мнению, «неудивительно, что клиенты банков выступают против принудительного перевода выплат им зарплат, пенсий и пособий на карты еще достаточно новой платежной системы. Не исключено, что в связи с возникновением всемирной паранойи относительно хакерских атак разных стран друг на друга некоторые пользователи опасаются подобных атак на банки. Возможно, у кого-то возникают вопросы, надежно ли защищена система «Мир» от хакерских атак, которые некоторые люди считают опаснее, чем санкции».

«Скорее всего, в ближайшее время между банками и Госдумой может быть найден компромисс, тем более что данные поправки вступят в силу еще не скоро. Возможно, начало обязательных выплат всех зарплат и пенсий бюджетникам будет растянуто во времени на более длительный срок. Возможный протест банков против принудительного перевода выплат клиентам на карты «Мир», если он состоится, сможет негативно повлиять на рубль либо на стабильность банковского сектора», — высказала свое мнение эксперт.

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