Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 19 января представлен публике официальный логотип Санкт-Петербурга как города-организатора Чемпионата Европы по футболу 2020 года. В церемонии презентации эмблемы участвовали президент РФС, вице-премьер Виталий Мутко, губернатор Георгий Полтавченко и президент УЕФА Александер Чеферин, сообщила пресс-служба Смольного.

Gov.spb.ru Эмблема Санкт-Петербурга на Евро-2020

Главным элементом эмблемы Санкт-Петербурга стали разведенные пролеты Дворцового моста, хорошо знакомого всем, кто приезжал в Петербург хотя бы раз.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года впервые пройдет сразу в 13-ти крупных европейских городах. В России матчи будет принимать Санкт-Петербург. В городе на Неве пройдут групповые встречи и четвертьфинал европейского первенства.

«В Петербурге родился наш футбол. Здесь всё есть для проведения таких соревнований: стадион, тренировочные базы, инфраструктура, опыт», — сказал Виталий Мутко, говоря о том, почему именно Северной столице досталось право принять матчи EURO-2020.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, «в последние годы наш город буквально живет футболом в предвкушении событий, которые стартуют уже через несколько месяцев — Кубка конфедераций, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года».

Градоначальник считает, что у города есть всё необходимое, чтобы достойно принять предстоящие футбольные турниры.

«Завершилось строительство стадиона, вошел в строй Западный скоростной диаметр, активно строится метро, мост через остров Серный, тренировочные объекты», — подчеркнул губернатор.

Добавим, что стадион на Крестовском острове, сданный в эксплуатацию в конце декабря 2016 года, пока не готов для проведения международных спортивных состязаний. Для его приспособления потребуются дополнительные финансовые вливания. Власти Петербурга обещают окончательно подготовить стадион в мае 2017 года. Уже в июне город примет матчи Кубка Конфедераций ФИФА.